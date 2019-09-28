Enzo Roco Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte birkaç futbolcunun geleceği daha belirsizliğini koruyor. AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte birkaç futbolcunun geleceği daha belirsizliğini koruyor. AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Gazete, Roco'nun satılık ya da kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesinin en makul seçenek olduğu yorumunda bulundu.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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