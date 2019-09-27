Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bir seneye yakın sakatlık sorunları vardı. Kendisinin de dizlerinde kronik sakatlığı mevcut. MR'larını istedik ama göndermedi. Porto'dan 2 milyon 900 bin avro gibi bir ücret alıyordu. Porto, '900 bin avrosunu biz öderiz.' dedi. Biz de 2 milyon avro ödemeyi kabul ettik. Aboubakar, 'Gelmek için 500 bin avro daha alırım' dedi. Dizleriyle alakalı sakatlığı nüksetmesi durumunda ücret ödemeyeceğimizi söyledik. Onu da kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.