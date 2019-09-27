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Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemişti! Aboubakar ocak ayında...
Geçtiğimiz sezonun başında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu sezon Beşiktaş'ın da gündemine gelmesine karşın mali yönden anlaşma sağlanamayan Vincent Aboubakar, kariyerinin en zor günlerini geçiriyor. Oyuncunun tek çıkışı ise ocak ayı transfer dönemi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
27 Eylül 2019 Cuma 12:16
Güncelleme: 27.09.2019 12:26
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Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, zorlu bir süreçten geçiyor.
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Geçtiğimiz sezon başında çapraz bağlarının kopması nedeniyle yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan ve eski formuna bir türlü kavuşamayan yıldız isim, takımda istenmeyen kişi ilan edildi.
Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun gözden çıkardığı ve birçok maçın kadrosuna dahi almadığı Aboubakar, takımda beşinci tercih konumuna geldi.
Sezon başında eski takımı Beşiktaş'ın da gündemine gelen 27 yaşındaki futbolcu, maaşta anlaşamadığı için siyah-beyazlı takıma transferi gerçekleşmemişti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bir seneye yakın sakatlık sorunları vardı. Kendisinin de dizlerinde kronik sakatlığı mevcut. MR'larını istedik ama göndermedi. Porto'dan 2 milyon 900 bin avro gibi bir ücret alıyordu. Porto, '900 bin avrosunu biz öderiz.' dedi. Biz de 2 milyon avro ödemeyi kabul ettik. Aboubakar, 'Gelmek için 500 bin avro daha alırım' dedi. Dizleriyle alakalı sakatlığı nüksetmesi durumunda ücret ödemeyeceğimizi söyledik. Onu da kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.