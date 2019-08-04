Umut Meraş’ta geri sayım

Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Burssaporlu Umut Meraş'ı renklerine katmak için geri sayıma geçti. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı.