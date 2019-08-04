Umut Meraş’ta geri sayım
Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Burssaporlu Umut Meraş'ı renklerine katmak için geri sayıma geçti. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Burssaporlu Umut Meraş'ı renklerine katmak için geri sayıma geçti. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Umut Meraş’ta geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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