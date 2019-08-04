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04 Ağustos 2019, Pazar
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Umut Meraş’ta geri sayım

Umut Meraş’ta geri sayım

Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu 'ı renklerine katmak için geri sayıma geçti. 'ın ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu 'ı renklerine katmak için geri sayıma geçti. 'ın ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı.

  1. 4.8.2019
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