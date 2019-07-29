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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ın bugünkü rakibi Yunan Larissa

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Yunan Larissa

?, kampındaki 2. hazırlık karşılaşmasını bugün Yunan ekibi ile oynayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. 'dan yayınlanacak.

?, kampındaki 2. hazırlık karşılaşmasını bugün Yunan ekibi ile oynayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. 'dan yayınlanacak. Şimdiye kadar 2'si Riva kampında olmak üzere 3 maça çıkan , Pendik (2-1) ve Kocaeli'yi (7-1) yenip, Eibar'a 2-0 mağlup olmuştu.

  1. 29.7.2019
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