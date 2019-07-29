Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Yunan Larissa

Beşiktaş?, Avusturya kampındaki 2. hazırlık karşılaşmasını bugün Yunan ekibi Apollon Larissa ile oynayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Smart Spor'dan yayınlanacak. Şimdiye kadar 2'si Riva kampında olmak üzere 3 maça çıkan Kara Kartal, Pendik (2-1) ve Kocaeli'yi (7-1) yenip, Eibar'a 2-0 mağlup olmuştu.



