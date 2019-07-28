Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Jamilu Collins kimdir? Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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'a sürpriz sol bek! kimdir? Son dakika haberleri

Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Jamilu Collins kimdir? Son dakika transfer haberleri

Transferin suskun takımlarından atağa kalktı! Boyd ve Douglas'ı renklerine katan Beşiktaş, sol bek için sürpriz bir ismi gündemine aldı: . Kartal, Nijeryalı oyuncu için önce kiralama teklifi yapacak. Siyah-beyazlıların bu önerinin kabul edilmemesi halinde bonservis bedeli vermeyi göze aldığı vurgulandı.

çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda adımlar atılıyor. Tyler Boyd ve Douglas transferlerinden sonra rotasını diğer mevkilere çeviren Yönetimi, Paderborn'da oynayan 'in işini bitirmek için harekete geçti.

24 yaşındaki yıldız için menajerler aracılığıyla Alman kulübüne teklif gönderen yönetim, işin boyutunu daha da ileriye taşımaya karar verdi.

Abdullah Avcı'nın mutlaka alınmasını istediği genç sol bek için kiralama teklifinde bulunan yönetimin, bu teklifin kabul edilmemesi halinde bonservis bedeli vermeyi göze aldığı vurgulandı.

Ofansif yönü iyi olduğu için Nijeryalı savunmacıyı isteyen Avcı'nın, Adriano'nun o kanattaki hücum varyasyonlarını aratmamaya çalışacağı belirtildi.

JAMILU COLLINS KİMDİR?

24 yaşındaki Nijeryalı sol bek Jamilu Collins, 2017 yılından beri Paderborn takımının bir parçası. 11 kez de milli takım formasını giyen Collins 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta oynamış 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen savunmacı, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de boy gösteren takımıyla 38 maçta forma giymişti.

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  1. 28.07.2019
  2. Güncelleme: 28.07.2019 11:15
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