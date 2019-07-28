Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Jamilu Collins kimdir? Son dakika transfer haberleri
Transferin suskun takımlarından Beşiktaş atağa kalktı! Boyd ve Douglas'ı renklerine katan Beşiktaş, sol bek için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Jamilu Collins. Kartal, Nijeryalı oyuncu için önce kiralama teklifi yapacak. Siyah-beyazlıların bu önerinin kabul edilmemesi halinde bonservis bedeli vermeyi göze aldığı vurgulandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda adımlar atılıyor. Tyler Boyd ve Douglas transferlerinden sonra rotasını diğer mevkilere çeviren Beşiktaş Yönetimi, Paderborn'da oynayan Jamilu Collins'in işini bitirmek için harekete geçti.
24 yaşındaki yıldız için menajerler aracılığıyla Alman kulübüne teklif gönderen yönetim, işin boyutunu daha da ileriye taşımaya karar verdi.
Abdullah Avcı'nın mutlaka alınmasını istediği genç sol bek için kiralama teklifinde bulunan yönetimin, bu teklifin kabul edilmemesi halinde bonservis bedeli vermeyi göze aldığı vurgulandı.
Ofansif yönü iyi olduğu için Nijeryalı savunmacıyı isteyen Avcı'nın, Adriano'nun o kanattaki hücum varyasyonlarını aratmamaya çalışacağı belirtildi.
JAMILU COLLINS KİMDİR?
24 yaşındaki Nijeryalı sol bek Jamilu Collins, 2017 yılından beri Paderborn takımının bir parçası. 11 kez de Nijerya milli takım formasını giyen Collins 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta oynamış 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen savunmacı, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de boy gösteren takımıyla 38 maçta forma giymişti.
- 28.07.2019
- Güncelleme: 28.07.2019 11:15
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Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Jamilu Collins kimdir? Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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