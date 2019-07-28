Mustafa Pektemek Beşiktaş'a pahalıya patladı

Kasımpaşa ile anlaşan Mustafa Pektemek, 2011'de geldii Beşiktaş'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.