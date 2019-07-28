Mustafa Pektemek Beşiktaş'a pahalıya patladı
Kasımpaşa ile anlaşan Mustafa Pektemek, 2011'de geldii Beşiktaş'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.
Kasımpaşa ile anlaşan Mustafa Pektemek, 2011'de geldii Beşiktaş'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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