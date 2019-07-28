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28 Temmuz 2019, Pazar
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'a pahalıya patladı

Mustafa Pektemek Beşiktaş'a pahalıya patladı

ile anlaşan , 2011'de geldii 'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.

ile anlaşan , 2011'de geldii 'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.

  1. 28.7.2019
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