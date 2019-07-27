Beşiktaş Douglas'ı resmen açıkladı

Daha önce kadrosuna Tyler Boyd'u katan Beşiktaş, yeni bir transfere daha imzasını attı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önce camianın meşhur sloganı "Come to Beşiktaş" yazılırken ardından bir paylaşıma daha imza atılarak Douglas transferi resmen duyuruldu.

Yıldızı Katalan devi Barcelona'da parlayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli isim Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.