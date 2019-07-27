Beşiktaş Douglas'ı resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transfer açıklaması yapacağının sinyallerini vermişti. Siyah-beyazlıların meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın paylaşıldığı gönderinin hemen ardından bir paylaşım daha yapılarak Douglas resmen duyuruldu.
Daha önce kadrosuna Tyler Boyd'u katan Beşiktaş, yeni bir transfere daha imzasını attı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önce camianın meşhur sloganı "Come to Beşiktaş" yazılırken ardından bir paylaşıma daha imza atılarak Douglas transferi resmen duyuruldu.
Yıldızı Katalan devi Barcelona'da parlayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli isim Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 27.07.2019
- Güncelleme: 27.07.2019 15:29
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Yorum
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Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş Douglas'ı resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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