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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Douglas'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Douglas'ı resmen açıkladı

Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıklaması yapacağının sinyallerini vermişti. Siyah-beyazlıların meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın paylaşıldığı gönderinin hemen ardından bir paylaşım daha yapılarak Douglas resmen duyuruldu.

Daha önce kadrosuna Tyler Boyd'u katan , yeni bir transfere daha imzasını attı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önce camianın meşhur sloganı "Come to Beşiktaş" yazılırken ardından bir paylaşıma daha imza atılarak Douglas transferi resmen duyuruldu.

Yıldızı Katalan devi Barcelona'da parlayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli isim Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

  1. 27.07.2019
  2. Güncelleme: 27.07.2019 15:29
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