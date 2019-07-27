Beşiktaş - Eibar maçı sonrası Orhan Ak'a tepki
Beşiktaş-Eibar maçında Orhan Ak'ı protesto eden Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma sonunda sahaya inerek "Orhan Ak bize silah çeksene" tezahüratında bulundu.
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