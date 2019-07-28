Kagawa Celta ile anlaşmak üzere
Kartal, eski oyuncusu Kagawa için Borussia Dortmund'a teklifte bulunmuştu. Kadrodaki futbolcu sayısını azaltmak isteyen Alman ekibi de buna olumlu yaklaşmıştı. Ancak gelen haberlere göre önceliği İspanya olan Kagawa beklediği teklifi aldı.
Japon orta sahanın, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde imza aşamasına geldiği kaydedildi. Kagawa, bir süredir İspanyol kulübü ile görüşüyordu.
- 28.7.2019
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Kagawa Celta ile anlaşmak üzere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.