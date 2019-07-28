Kagawa Celta ile anlaşmak üzere - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Celta ile anlaşmak üzere

Kagawa Celta ile anlaşmak üzere

, eski oyuncusu için 'a teklifte bulunmuştu. Kadrodaki futbolcu sayısını azaltmak isteyen Alman ekibi de buna olumlu yaklaşmıştı. Ancak gelen haberlere göre önceliği olan Kagawa beklediği teklifi aldı.

Japon orta sahanın, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde imza aşamasına geldiği kaydedildi. , bir süredir İspanyol kulübü ile görüşüyordu.

  1. 28.7.2019
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