Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz
Beşiktaş'ın ?yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu. Yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.
Takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı. Kulüpten yeni kaptanlık sıralaması şöyle yapıldı: Burak-Atiba-Gökhan.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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