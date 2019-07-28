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28 Temmuz 2019, Pazar
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'ın yeni kaptanı

Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz

'ın ?yeni kaptanı oldu. Yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.

Takımda geçen sezon kaptanlık görevini , ve yapmıştı. Kulüpten yeni kaptanlık sıralaması şöyle yapıldı: Burak-Atiba-Gökhan.

  1. 28.7.2019
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