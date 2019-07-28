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28 Temmuz 2019, Pazar
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için 5’i ödeyebilirler

Medel için 5’i ödeyebilirler

, 'ı Sassuolo'ya satmasından sonra yerini Gary doldurmak istiyor. ekibinin, Obiang'ı 8 milyon euro'ya göndermesinin ardından, Medel için istenen 5 milyon euro'yu ödeyeceği konuşulmaya başlandı. , 'nın 4 milyon euro teklifini geri çevirmişti.

, 'ı Sassuolo'ya satmasından sonra yerini Gary doldurmak istiyor. ekibinin, Obiang'ı 8 milyon euro'ya göndermesinin ardından, Medel için istenen 5 milyon euro'yu ödeyeceği konuşulmaya başlandı. , 'nın 4 milyon euro teklifini geri çevirmişti.

  1. 28.7.2019
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