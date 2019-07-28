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28 Temmuz 2019, Pazar
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'ta varsa yoksa Collins

Beşiktaş'ta varsa yoksa Collins

sezonu başladığından beri stoper ile sağ ve sol bek mevkilerini önceliğe alan , yeni bir ismi daha kadroya katmak için gaz bastı. Sağ beki bitiren Beşiktaş, şimdi de sol bek için gaza bastı. Durmisi’nin nazından bıkan yönetim, rotayı tamamen Nijeryalı Collins’e döndürdü.

Sağ bek sıkıntısını Douglas ile çözen siyah-beyazlılar, sol bek konusunda pek çok ismi gündemine almasına rağmen sonuca ulaşamamıştı. Hatta Bursalı Umut Meraş ve Lazio'lu Riza Durmisi için teklifte bulunulmuştu. Ancak , Umut'la anlaşmasına karşın ile el sıkışamamış, Lazio ile anlaşmasına rağmen Durmisi'yi ikna edememişti. Özellikle Durmisi'nin nazından sıkılan siyah-beyazlılar, Bundesliga'nın yeni ekibi Paderborn'da forma giyen Jamilu Collins'i takibe almıştı. Son gelişmelere göre rota tamamen Nijeryalı savunmacıya döndü. Alman ekibiyle oyuncu için masaya oturan yöneticilerin 2 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. 24 yaşındaki Collins'i takımda tutmak isteyen Paderborn'lu yetkililerin ise 4 milyon euro'dan kapıyı açtığı kaydedildi. Pazarlıkların nasıl bir hal alacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

  1. 28.7.2019
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