‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’

‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’

‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’

'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper , iddialarla ilgili konuştu. Solna'da forma giyen oyuncu " benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.

Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper , iddialarla ilgili konuştu. Solna'da forma giyen oyuncu " benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.

  1. 28.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN