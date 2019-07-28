‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’
Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. AIK Solna'da forma giyen oyuncu "Beşiktaş benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.
Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. AIK Solna'da forma giyen oyuncu "Beşiktaş benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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