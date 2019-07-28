Beşiktaş'ın günemindeki Schürrle için en ciddisi Rus kulüpleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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'ın günemindeki için en ciddisi Rus kulüpleri

Beşiktaş'ın günemindeki Schürrle için en ciddisi Rus kulüpleri

'ın gündeminde olan ile ilgili olarak menajeri Ingo 'den flaş bir açıklama geldi. Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz" dedi.

'ın gündeminde olan ile ilgili olarak menajeri Ingo 'den flaş bir açıklama geldi. Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz" dedi.

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  1. 28.7.2019
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