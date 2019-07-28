Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle ile ilgili olarak menajeri Ingo Haspel'den flaş bir açıklama geldi. Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine İtalya ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz" dedi.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'ın günemindeki Schürrle için en ciddisi Rus kulüpleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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