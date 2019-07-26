Beşiktaş'ın yeni kaptanı belli oldu
Burak Yılmaz, yönetim ve Abdullah Avcı'nın kararı ile Beşiktaş'ın birinci kaptanı oldu
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