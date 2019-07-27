Beşiktaş-Eibar maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'e yeni teknik direktörü Abdullah Avcı önderliğinde iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İspanyol ekibi Eibar ile bir dostluk maçı yapacak. Peki, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Eibar maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bu hazırlık karşılaşmasıyla ilgili merak edilenler fotomac.com.tr'de...
Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Eibar ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından bu göreve Abdullah Avcı'yı getiren siyah-beyazlılar, Eibar'a karşı ciddi bir sınav verecek. Şu ana kadar Adem Ljajic'in boservisini alan, kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş'ın Eibar ile oynayacağı maçın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını İspanya La Liga temsilcisi Eibar ile yapacak. Karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Beşiktaş-Eibar mücadelesini Smart Spor kanalı canlı yayınlayacak.
MAÇTA YAĞMUR BEKLENİYOR
Avusturya'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını oldukça zorladı. Çalışmanın yapıldığı saatte hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Saalfenden'de bugün hava sıcaklığının düşmesi ile yağmur bekleniyor.
DOUGLAS BUGÜN KAMPA KATILIYOR
Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.30'da havalimanına ayak basan Douglas'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.
MEDEL İDMANDA
İzni sona eren ve dün akşam basına kapalı antrenmanda yer alan Gary Medel, sabah idmanında da takımla çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar ise takımdan ayrı koşu yaptı. Siyah-beyazlı takımın antrenmanını az sayıda taraftar da saha kenarından takip etti. Taraftarlar, idman sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
- 27.07.2019
- Güncelleme: 27.07.2019 12:09
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş-Eibar maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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