Beşiktaş transferde atağa kalktı işte gündemdeki isimler!
Beşiktaş'ta transfer harekatı geç de olsa başladı. Ankaragücü'nden Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın ikinci transferi ise Sivasspor'dan Douglas olmuştu. Gelecek sezon yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Kartal birçok isimle de temaslarını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi. İşte Siyah-Beyazlılar'ın transfer gündemi ve yaşananlar...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:53
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Transfer sezonunun en suskun ekibi olarak görünün Beşiktaş, atağa kalkmaya hazırlanıyor.
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Şu ana kadar yalnızca Tyler Boyd'u kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar için birçok isim gündeme gelmeye başladı.
Yeni sezona yeni teknik patron Abdullah Avcı ile start verecek olan Kartal'da hedef mutlak şampiyonluk.
İşte Siyah-Beyazlılar'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
Transfer döneminin başladığı günden bu yana pek çok ismi gündemine alan hatta bazı oyuncuları imza aşamasına getirmesine rağmen elden kaçıran Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.