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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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ile anlaştı

Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile anlaştı

forması giyen 'in yeni adresi belli oldu. Son dakika haberine göre golcü futbolcu, ile anlaşma sağladı ve ekibinin kampına katıldı.

'taki geleceği tartışma konusu olan golcü oyuncu 'in yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden , tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın kampına dahil oldu.

30 yaşındaki deneyimli isim Beşiktaş'a 2011 yılında Gençlerbirliği'nden gelmişti. Bir dönem Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen golcü futbolcunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi bu sezon sona erdi.

  1. 27.07.2019
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