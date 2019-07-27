Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile anlaştı
Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu. Son dakika haberine göre golcü futbolcu, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı ve İstanbul ekibinin Avusturya kampına katıldı.
Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan golcü oyuncu Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına dahil oldu.
30 yaşındaki deneyimli isim Beşiktaş'a 2011 yılında Gençlerbirliği'nden gelmişti. Bir dönem Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen golcü futbolcunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi bu sezon sona erdi.
- 27.07.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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