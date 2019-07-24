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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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’a anma töreni

Cenk Koray’a anma töreni

eski üyelerinden merhum için vefatının 19. yılında 'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene siyah-beyazlı camiadan birçok isim katıldı.

eski üyelerinden merhum için vefatının 19. yılında 'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan 'ın çelenk gönderdiği anma törenine Üyeleri ile Koray'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

JESUS: ŞAKALAR BAŞLADI MI?
Roma'da forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu 'a gideceği yönündeki iddialara ilginç yanıt verdi. 28 yaşındaki stoper, transferini soran basın mensuplarına "Şakalara başladık mı? Ben Roma'nın oyuncusuyum ve burada kalacağım" cevabını verdi. İtalyan basını, Jesus'un kiralık olarak siyah-beyazlı takıma gelebileceğini ileri sürmüştü.

SATIŞLAR DURGUN
Geçtiğimiz yılı 3. tamamlayan ve sezon bittikten hemen sonra 'yla yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta kombine kart satışlar devam ediyor. Kombinelerini yenileyenler ve kart alanlar dahil şu ana dek 20 bine yakın satış yapıldığı bildirildi. Yetkililer, dönemindeki durgunluk ve ekonomik kriz sebebiyle taraftarların kombine konusunda beklemeyi seçtiğini ifade ettiler.

  1. 24.7.2019
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