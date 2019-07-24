‘Dorukhan Eljif’ten daha fazla eder’

Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti. Avcı, Elijf'in 16 milyon euro'ya gittiği ortamda Dorukhan için 8 milyon euro'luk teklifin düşük olduğunun söyledi. 12 milyon euro'nun altında bir rakamın kabul edilmemesi gerektiği fikrini paylaştı.