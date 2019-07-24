‘Dorukhan Eljif’ten daha fazla eder’
Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti.
Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti. Avcı, Elijf'in 16 milyon euro'ya gittiği ortamda Dorukhan için 8 milyon euro'luk teklifin düşük olduğunun söyledi. 12 milyon euro'nun altında bir rakamın kabul edilmemesi gerektiği fikrini paylaştı.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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