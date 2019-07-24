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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Adriano Paranaense’de

Adriano Paranaense’de

Geçtiğimiz sezonu 'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten , ekiplerinden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu 'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten , ekiplerinden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu. Sambacının siyah-beyazlı takıma geri dönebileceği konuşuluyordu.

  1. 24.7.2019
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