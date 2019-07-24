Adriano Paranaense’de
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten Adriano Correia, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten Adriano Correia, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu. Sambacının siyah-beyazlı takıma geri dönebileceği konuşuluyordu.
- 24.7.2019
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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