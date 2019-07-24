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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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kontrolden geçti

Burak Yılmaz kontrolden geçti

Yıldız golcü , kampı öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Usta krampon; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Yıldız golcü , kampı öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Usta krampon; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Burak, geçirdiği operasyon sonrasında Riva kampında özel program dahilinde çalışmış ve kendisine verilen özel program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürmüştü.

  1. 24.7.2019
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