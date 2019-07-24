Burak Yılmaz kontrolden geçti
Yıldız golcü Burak Yılmaz, Avusturya kampı öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Usta krampon; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Yıldız golcü Burak Yılmaz, Avusturya kampı öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Usta krampon; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Burak, geçirdiği operasyon sonrasında Riva kampında özel program dahilinde çalışmış ve kendisine verilen özel program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürmüştü.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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