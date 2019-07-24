Burak Yılmaz kontrolden geçti

Yıldız golcü Burak Yılmaz, Avusturya kampı öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Usta krampon; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Burak, geçirdiği operasyon sonrasında Riva kampında özel program dahilinde çalışmış ve kendisine verilen özel program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürmüştü.