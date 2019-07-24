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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ın kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

'ya gidecek olan 'ta, kafileye dahil edilen futbolcular ve yapılacak hazırlık maçlarının programı açıklandı. 'ta ikinci etap kamp çalışmaları, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirilecek.

, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 2'nci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 'nın Salzburg şehrinde gerçekleştirecek. Özel bir uçakla Avusturya'ya gidecek olan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'daki ilk antrenmanını TSİ 19.30'da gerçekleştirecek.

Bojan Nastic Beşiktaş'a doğru

Teknik direktör , siyah beyazlı takımın Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Loris Karius, Utku Yuvakuran, , , Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, , , Rıdvan Yılmaz, , , , Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, , Tyler Boyd, , Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, , Güven Yalçın, Umut Nayir

Öte yandan Beşiktaş Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de şöyle:

27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio ()
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

  1. 24.07.2019
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