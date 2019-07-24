Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta, kafileye dahil edilen futbolcular ve yapılacak hazırlık maçlarının programı açıklandı. Beşiktaş'ta ikinci etap kamp çalışmaları, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirilecek.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 2'nci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde gerçekleştirecek. Özel bir uçakla Avusturya'ya gidecek olan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'daki ilk antrenmanını TSİ 19.30'da gerçekleştirecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımın Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir
Öte yandan Beşiktaş Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de şöyle:
27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
- 24.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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