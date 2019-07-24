Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılarda gündeme iki isim alındı. İşte detaylar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Gelecek sezon ligde şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal'da iki isim gündeme alındı.
Abdullah Avcı, kadroda düşünmediği Mirin için yeni isimlerin kadroya dahil edilmesini istedi.
Avcı'nın isteği üzerine harekete geçen yönetim, 2 isim için çalışmalara başladı. İşte detaylar...
Beşiktaş, kulüp başkanı Fikret Orman'ın "3 iyi stoperimiz var" açıklamasına rağmen defansa takviye yapmakta kararlı.