Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılarda gündeme iki isim alındı. İşte detaylar...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





