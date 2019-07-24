Beşiktaş'ta stoperde iki aday - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılarda gündeme iki isim alındı. İşte detaylar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Gelecek sezon ligde şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal'da iki isim gündeme alındı.

Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Abdullah Avcı, kadroda düşünmediği Mirin için yeni isimlerin kadroya dahil edilmesini istedi.

Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Avcı'nın isteği üzerine harekete geçen yönetim, 2 isim için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta stoperde iki aday

Beşiktaş, kulüp başkanı Fikret Orman'ın "3 iyi stoperimiz var" açıklamasına rağmen defansa takviye yapmakta kararlı.

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