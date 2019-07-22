Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, için yeni bir iddia geldi. Yönetimin, Romalı stoper Jesus için kiralama teklifi yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği ileri sürüldü.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11
Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Vitor Hugo'yu kaçıran Beşiktaş'ın bir başka Brezilyalı stoperin daha peşine düştüğü iddia edildi.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

O isimse Roma'da geçen sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren Juan Jesus...

Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için Roma ile ilk görüşmeleri yaptığı ve bir yıllığına kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Kara Kartal'ın kiralama bedeli olarak ne kadarlık bir ücret önerdiği ise bilinmiyor.

Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Sol ayaklı stoperin piyasa değeri 9 milyon euro civarında. Bu arada Fransız stoper Kolodziejczak konusunda da Meksika kulübü Tigres'e kiralama teklifini veren Beşiktaşlı idareciler beklemeye geçti.

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