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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, için yeni bir iddia geldi. Yönetimin, Romalı stoper Jesus için kiralama teklifi yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği ileri sürüldü.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11
Vitor Hugo'yu kaçıran Beşiktaş'ın bir başka Brezilyalı stoperin daha peşine düştüğü iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
O isimse Roma'da geçen sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren Juan Jesus...
Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için Roma ile ilk görüşmeleri yaptığı ve bir yıllığına kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.
Kara Kartal'ın kiralama bedeli olarak ne kadarlık bir ücret önerdiği ise bilinmiyor.
Sol ayaklı stoperin piyasa değeri 9 milyon euro civarında. Bu arada Fransız stoper Kolodziejczak konusunda da Meksika kulübü Tigres'e kiralama teklifini veren Beşiktaşlı idareciler beklemeye geçti.