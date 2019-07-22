Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, için yeni bir iddia geldi. Yönetimin, Romalı stoper Jesus için kiralama teklifi yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği ileri sürüldü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





