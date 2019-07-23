Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Mehmet Özcan kimdir? Son dakika haberleri

Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği genç oyuncu için Eskişehirspor'a teklif sunacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilerde çok büyük bir yıldız olabilir dediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a 1 milyon Euro önereceği öğrenildi.

Transferde yerli futbolcuların öne çıktığı bu sırada futbolcunun da beklemeye geçtiği, Eskişehirspor'a iyi bir para kazandırmak için yöneticilerin kararını bekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan resmi bir teklifin gelmediğini vurgulayan kırmızı-siyahlı kulübün yetkilileri, resmi teklif yapıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Bu konuda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

10 Ağustos 1998 Adana doğumlu olan Mehmet Özcan, başta önlibero olmak üzere merkez orta saha pozisyonunda da forma giyebiliyor. Türkiye U21 Milli Takımı formasını 1 kez terleten Mehmet Özcan, futbol eğitimini memleketinde aldı.

İSTİKRARI İLE ALKIŞ TOPLADI

2016 yılında Adana'daki takımından Eskişehirspor altyapısına transfer olan Mehmet Özcan, 1 sene sonra as takıma yükselmeyi başardı. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Eskişehirspor ile çıktığı 36 maçta 2 asist katkısı sağladı. 3 bin dakikadan fazla görev yapan Mehmet Özcan, ortaya koyduğu istikrarlı futbol ile alkış topladı.

1.75 boyundaki sağ ayaklı genç futbolcunun Eskişehirspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mehmet Özcan'ın güncel piyasa değerinin ise 250 bin euro olduğu ifade ediliyor.