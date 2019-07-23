Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Mehmet Özcan kimdir? Son dakika haberleri
Galatasaray'dan Mehmet Özcan'a transfer kancası... Sarı-Kırmızılı yönetimin Beşiktaş'ın da listesinde olan genç futbolcu için atağa geçtiği ve Eskişehirspor'a teklif sunacağı öğrenildi. Genç Milli yıldız için girişimler resmen başlıyor. Peki, Mehmet Özcan kimdir? Merak edilenler ve transfere dair detaylar haberimizde...
Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği genç oyuncu için Eskişehirspor'a teklif sunacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilerde çok büyük bir yıldız olabilir dediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a 1 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde yerli futbolcuların öne çıktığı bu sırada futbolcunun da beklemeye geçtiği, Eskişehirspor'a iyi bir para kazandırmak için yöneticilerin kararını bekleyeceği öğrenildi.
Öte yandan resmi bir teklifin gelmediğini vurgulayan kırmızı-siyahlı kulübün yetkilileri, resmi teklif yapıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Bu konuda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MEHMET ÖZCAN KİMDİR?
10 Ağustos 1998 Adana doğumlu olan Mehmet Özcan, başta önlibero olmak üzere merkez orta saha pozisyonunda da forma giyebiliyor. Türkiye U21 Milli Takımı formasını 1 kez terleten Mehmet Özcan, futbol eğitimini memleketinde aldı.
İSTİKRARI İLE ALKIŞ TOPLADI
2016 yılında Adana'daki takımından Eskişehirspor altyapısına transfer olan Mehmet Özcan, 1 sene sonra as takıma yükselmeyi başardı. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Eskişehirspor ile çıktığı 36 maçta 2 asist katkısı sağladı. 3 bin dakikadan fazla görev yapan Mehmet Özcan, ortaya koyduğu istikrarlı futbol ile alkış topladı.
1.75 boyundaki sağ ayaklı genç futbolcunun Eskişehirspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mehmet Özcan'ın güncel piyasa değerinin ise 250 bin euro olduğu ifade ediliyor.
- 23.07.2019
- Güncelleme: 23.07.2019 11:03
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Mehmet Özcan kimdir? Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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