Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve yaptığı transferlerle bambaşka bir takım olan Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga 1. Lig ekiplerinden Wolfsburg ile karşılaştı. Mücadeleden öne çıkan birçok detay vardı ancak asıl damga vuran an, maçın ilk yarısının bitiş düdüğünden hemen sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığıydı... İşte detaylar...

23 Temmuz 2019 Salı 10:12 Güncelleme: 23.07.2019 10:21
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Fenerbahçe ile Wolfsburg, Graz yakınındaki Franz Fekete Stadı'ndaki karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Fenerbahçe karşılaşmaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Wolfsburg ise Pavao, Jerome, John Anthony, Josuha, Robin, Mbabu, Maximillian, Xaver, Yunus Mallı, Jaoa ve Admir ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti. Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın indirdiği topa arka direkte Vedat Muric yere inmeden ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Wolfsburg'un beraberlik golü ise 63. dakikada Weghorst'tan geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren William'ın yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

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