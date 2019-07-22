Abdullah Avcı'nın listesinde 4 genç
Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, sağ bek ve orta saha için 4 oyuncunun adını yönetime verdi...
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