İşte yeni formalar
Beşiktaş'ın yeni sezonda kullanacağı formalar belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezonda giyilecek 3 farklı formayı da sosyal medyadan tanıttı.
İÇ SAHA FORMASI: 90'lı yıllardan ilham alıyor. İç saha forması beyaz rengiyle asaleti temsil ediyor.
DEPLASMAN FORMASI: Tango tasarımlı forma, cesur ve güçlü görünümüyle dikkat çekiyor.
ÜÇÜNCÜ FORMA: 1993-94 sezonundan ilham alan formada lila rengi var.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
İşte yeni formalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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