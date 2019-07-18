İşte yeni formalar

Beşiktaş'ın yeni sezonda kullanacağı formalar belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezonda giyilecek 3 farklı formayı da sosyal medyadan tanıttı.

Beşiktaş 2019-20 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Modelliği Loris Karius yaptı.



İÇ SAHA FORMASI: 90'lı yıllardan ilham alıyor. İç saha forması beyaz rengiyle asaleti temsil ediyor.

DEPLASMAN FORMASI: Tango tasarımlı forma, cesur ve güçlü görünümüyle dikkat çekiyor.

ÜÇÜNCÜ FORMA: 1993-94 sezonundan ilham alan formada lila rengi var.