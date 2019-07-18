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18 Temmuz 2019, Perşembe
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İşte yeni formalar

İşte yeni formalar

'ın yeni sezonda kullanacağı formalar belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezonda giyilecek 3 farklı formayı da sosyal medyadan tanıttı.

Beşiktaş 2019-20 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Modelliği Loris Karius yaptı.

İÇ SAHA FORMASI: 90'lı yıllardan ilham alıyor. İç saha forması beyaz rengiyle asaleti temsil ediyor.
DEPLASMAN FORMASI: Tango tasarımlı forma, cesur ve güçlü görünümüyle dikkat çekiyor.
ÜÇÜNCÜ FORMA: 1993-94 sezonundan ilham alan formada lila rengi var.
  1. 18.7.2019
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