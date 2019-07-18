Beşiktaş'tan flaş karar! Caner Erkin'e rakip geliyor... Miguel Trauco kimdir? Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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'tan flaş karar! 'e rakip geliyor... kimdir? Son dakika haberleri

Beşiktaş'tan flaş karar! Caner Erkin'e rakip geliyor... Miguel Trauco kimdir? Son dakika transfer haberleri

Son dakika gelişmesi... Sol bek arayışlarını sürdüren , Flamengo’lu ’u listenin ilk sırasına aldı. Brezilya ekibinin Perulu yıldız için 3 milyon Euro istediği öne sürüldü. Trauco, transferin gerçekleşmesi durumunda 'e ciddi rakip olacak.

Sol bek arayışlarını sürdüren , rotayı Brezilya'ya çevirdi. Flamengo'nun Perulu sol beki 'yu listesine alan yönetim Brezilya ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.

Brezilya basınının haberine göre ise Flamengo, 27 yaşındaki sol bek için 'tan 3 milyon euro talep etti.

Takvim'in haberine göre; Filipe Luis'i etmek isteyen Flamengo, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katması halinde Trauco'nun forma şansı çok zorlaşacak.

Sözleşmesi 5 ay sonra bitecek bir futbolcuya 3 milyon euro vermek istemeyen Beşiktaş, Luis'in kararına da dikkat ederek transfer politikasını çizecek. Trauco, 2 sezondur Flamengo'da oynuyor.

MIGUEL TRAUCO KİMDİR?

Miguel Trauco 3 Temmuz 1992'de Tarapoto-Peru'da doğdu. 1,75 boyundaki futbolcu sol bek mevkiinde oynuyor. 1 Ocak 2017'den bu yana Flamengo'da top koşturan Trauco, Peru Milli Takımı'nda da 30 maça çıktı.

Beşiktaş 2-1 Pendikspor | MAÇ ÖZETİ

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 15:41
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