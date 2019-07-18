Beşiktaş'tan flaş karar! Caner Erkin'e rakip geliyor... Miguel Trauco kimdir? Son dakika transfer haberleri
Son dakika transfer gelişmesi... Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo’lu Miguel Trauco’u listenin ilk sırasına aldı. Brezilya ekibinin Perulu yıldız için 3 milyon Euro istediği öne sürüldü. Trauco, transferin gerçekleşmesi durumunda Caner Erkin'e ciddi rakip olacak.
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Flamengo'nun Perulu sol beki Miguel Trauco'yu listesine alan yönetim Brezilya ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.
Brezilya basınının haberine göre ise Flamengo, 27 yaşındaki sol bek için Beşiktaş'tan 3 milyon euro talep etti.
Takvim'in haberine göre; Filipe Luis'i transfer etmek isteyen Flamengo, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katması halinde Trauco'nun forma şansı çok zorlaşacak.
Sözleşmesi 5 ay sonra bitecek bir futbolcuya 3 milyon euro vermek istemeyen Beşiktaş, Luis'in kararına da dikkat ederek transfer politikasını çizecek. Trauco, 2 sezondur Flamengo'da oynuyor.
MIGUEL TRAUCO KİMDİR?
Miguel Trauco 3 Temmuz 1992'de Tarapoto-Peru'da doğdu. 1,75 boyundaki futbolcu sol bek mevkiinde oynuyor. 1 Ocak 2017'den bu yana Flamengo'da top koşturan Trauco, Peru Milli Takımı'nda da 30 maça çıktı.
- 18.07.2019
- Güncelleme: 18.07.2019 15:41
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mustafa inşallah emre mor gibi şımarıp yüzümüzü kara çıkarmaz
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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Beşiktaş'tan flaş karar! Caner Erkin'e rakip geliyor... Miguel Trauco kimdir? Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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