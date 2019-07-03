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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ta istifa etti

Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'ta birçok yıldız ismin transferinde rol alan yönetici istifasını kulübe iletti.

'ta Mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen yönetime faksla istifasını sundu.

YILDIZ İSİMLERİN TRANSFERİNDE AKTİF ROL OYNAMIŞTI

Milliyet'te yer alan habere göre; Umut Güner, , Lens, Vida, ve Adriano gibi ünlü yıldızların takıma katılmasında yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte önemli rol oynamıştı.

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UMUT GÜNER KİMDİR?

Güner,1975 yılında 'da dünyaya geldi. İşadamı ve yönetici Umut Güner, Mart 2012'den itibaren 3 kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanlığına seçilen 'ın listesinden kesintisiz olarak kulüp yönetiminde As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Komitesi Başkanı gibi görevlerde bulundu.

Başarılı iş adamı, evli ve 1 çocuk babasıdır.

  1. 03.07.2019
  2. Güncelleme: 03.07.2019 14:04
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