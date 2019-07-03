Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta birçok yıldız ismin transferinde rol alan yönetici Umut Güner istifasını kulübe iletti.
Beşiktaş'ta Mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner yönetime faksla istifasını sundu.
YILDIZ İSİMLERİN TRANSFERİNDE AKTİF ROL OYNAMIŞTI
Milliyet'te yer alan habere göre; Umut Güner, Negredo, Lens, Vida, Pepe ve Adriano gibi ünlü yıldızların takıma katılmasında yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte önemli rol oynamıştı.
UMUT GÜNER KİMDİR?
Güner,1975 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İşadamı ve yönetici Umut Güner, Mart 2012'den itibaren 3 kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın listesinden kesintisiz olarak kulüp yönetiminde As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Transfer Komitesi Başkanı gibi görevlerde bulundu.
Başarılı iş adamı, evli ve 1 çocuk babasıdır.
- 03.07.2019
- Güncelleme: 03.07.2019 14:04
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acg bu adam bize lazım değil.
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