Vlasic’te aracı Vida
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Vlasic’te aracı Vida

Vlasic’te aracı Vida

, geçtiğimiz sezonu ’da kiralık geçiren Everton’ın Hırvat yıldızı için vatandaşı Domagoj Vida’yı devreye sokacak.

?, mevkiinde görev yapan 'ten bir türlü vazgeçemiyor. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Hırvat yıldızla bir kez daha masaya oturacak. Geçen sezonu 'da kiralık olarak geçiren Vlasic'in de Beşiktaş'ta oynamak istediği öğrenildi. Beşiktaş bu konuda Hırvat oyuncusu Vida'yı da devreye sokuyor. Geçtiğimiz sezon Rus ekibiyle 31 maça çıkan Vlasic, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 7 de asist yaptı. Genç yıldız, Hırvatistan 'nda 5 kez forma giydi. Vlasic'in Everton ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. , oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda istiyor. Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Avrupa'da birçok takımdan teklif geldiği belirtiliyor.

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki Vlasic, kariyeri boyunca 171 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 23 kez havalandıran, 28 de asist yapan Hırvat futbolcu; 51 gole direkt katkıda bulundu.

SAKATLIK YAŞAMIYOR
Beşiktaş'ın 10 numara mevkii için düşündüğü isimlerin başında gelen Nikola Vlasic, bugüne kadar sadece 1 kez sakatlık geçirdi. 2014- 15 sezonunda geçirdiği beyin sarsıntısı sebebiyle 24 gün takımdan ayrı kalırken, toplam 4 maçta forma giyemedi. O günden bu yana herhangi bir sakatlık geçirmeyen Hırvat oyuncu, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

  1. 12.6.2019
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