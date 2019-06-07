Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı'nın Necip Uysal'ı yeni sezon kadrosunda düşünmediği iddia edilmişti. Siyah beyazlılar konuyla ilgili resmi hesabından açıklama yayınladı.
Beşiktaş, Necip Uysal'ın takımdan ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:
"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir.
Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
- 07.06.2019
- Güncelleme: 07.06.2019 15:56
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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