Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş, Necip Uysal'ın takımdan ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:

"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.



Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir.



Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.



Kamuoyuna duyurulur.