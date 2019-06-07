Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
07 Haziran 2019, Cuma
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'tan açıklaması

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

'in ayrılığının ardından 'ın başına geçen 'nın 'ı yeni sezon kadrosunda düşünmediği iddia edilmişti. Siyah beyazlılar konuyla ilgili resmi hesabından açıklama yayınladı.

, 'ın takımdan ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:

"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz 'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir.

Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

  1. 07.06.2019
  2. Güncelleme: 07.06.2019 15:56
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