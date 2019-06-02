Beşiktaş'ta Arda yok Visca zor!

Beşiktaş? Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı ile Başakşehir'den bir oyuncunun ismini konuşmadıklarını söyledi. Başkan Orman, "Arda Turan'ı transfer etme gibi niyetimiz yok.Visca gibi bir ihtimal yok. Orada kontratı var. Eminim Başakşehir'in beklentileri var, o beklentileri karşılayabilecek bir durumumuz olduğunu zannetmiyorum. Hiç öyle bir niyetimiz de yok" dedi.



GİDECEK 3 İSİM NETLEŞTİ

Beşiktaş? Başkanı Fikret Orman'ın, "Benim de gitmesini istediğim oyuncular var" sözlerini kimler için söylediği ortaya çıktı. Kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in yanı sıra Orman'ın eski yönetici Metin Albayrak tarafından getirilen Larin ve Roco'nun başını çektiği, Lens'in de bu isimler arasında yer aldığı öğrenildi.



FUTBOLUN İÇİNDE OLACAĞIM

Başkan Orman, yeni sezonda futbolun içinde daha çok olacağını ifade etti. Fikret Orman, "Yeni hocamızla birlikte daha fazla içine gireceğim. Şampiyonluğa kitlendiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. Ljajic'i bonservisiyle aldık. Bu olay yeni değil, daha önce de söyledim ama inanmadılar" diye konuştu.