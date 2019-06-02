Beşiktaş'ta Arda yok Visca zor!
02 Haziran 2019, Pazar
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'ta Arda yok Visca zor!

Beşiktaş'ta Arda yok Visca zor!

? Başkanı , ile 'den bir oyuncunun ismini konuşmadıklarını söyledi. Başkan Orman, "'ı transfer etme gibi niyetimiz yok.Visca gibi bir ihtimal yok. Orada kontratı var. Eminim Başakşehir'in beklentileri var, o beklentileri karşılayabilecek bir durumumuz olduğunu zannetmiyorum. Hiç öyle bir niyetimiz de yok" dedi.

? Başkanı , ile 'den bir oyuncunun ismini konuşmadıklarını söyledi. Başkan Orman, "'ı transfer etme gibi niyetimiz yok.Visca gibi bir ihtimal yok. Orada kontratı var. Eminim Başakşehir'in beklentileri var, o beklentileri karşılayabilecek bir durumumuz olduğunu zannetmiyorum. Hiç öyle bir niyetimiz de yok" dedi.

GİDECEK 3 İSİM NETLEŞTİ
Beşiktaş? Başkanı Fikret Orman'ın, "Benim de gitmesini istediğim oyuncular var" sözlerini kimler için söylediği ortaya çıktı. Kadro dışı bırakılan ve 'in yanı sıra Orman'ın eski yönetici tarafından getirilen Larin ve Roco'nun başını çektiği, Lens'in de bu isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

FUTBOLUN İÇİNDE OLACAĞIM
Başkan Orman, yeni sezonda futbolun içinde daha çok olacağını ifade etti. Fikret Orman, "Yeni hocamızla birlikte daha fazla içine gireceğim. Şampiyonluğa kitlendiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. Ljajic'i bonservisiyle aldık. Bu olay yeni değil, daha önce de söyledim ama inanmadılar" diye konuştu.

  1. 2.6.2019
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