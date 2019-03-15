Beşiktaş Göztepe maçına hazır 
15 Mart 2019, Cuma
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maçına hazır

Beşiktaş Göztepe maçına hazır

’in 26'ncı haftasında yarın sahasında 'yi konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

  1. 15.03.2019
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