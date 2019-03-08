Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'e milli davet
08 Mart 2019, Cuma
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Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'e milli davet

Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'e milli davet

Beşiktaşlı futbolcu , 'ın özel maçta ve 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Portekiz ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, 20 Mart'ta ve 25 Mart'ta Portekiz ile deplasmanda oynayacakları maçların 27 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in de bulunduğu şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Nikola Vasiljevic (Radnik Surdulica).

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja R. Miletic (Partizan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (), (Roma), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Miroslav Bogosavac (Cukaricki).

Orta saha: Nemanja Matic (), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ljubomir Fejsa (), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Branko Jovicic (Kızılyıldız).

Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (), (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Darko Lazovic (Genoa), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (İttihad), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).

  1. 08.03.2019
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