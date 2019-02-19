Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
19 Şubat 2019, Salı
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Derbi öncesi 'a şok!

Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!

TFF Hukuk Müşavirliği; , , , Evkur , ve 'u PFDK'ye gönderdi.

(TFF) Hukuk Müşavirliği, 'den 6 kulübü, TFF (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların ardından , , , Evkur , ve 'un saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla, usulsüz seyirci alınmasından dolayı hukuk müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Atiker Konyaspor'un oyuncusu Adis Jahovic ile Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu 'ün ise kural dışı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevkine karar verildiği vurgulandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor, Eskişehirspor ve Abalı Denizlispor'un da kurula sevk edildiği kaydedildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Hatayspor idarecileri Mithat Baklacı ile Aydın Toksöz'ün de PFDK'ye sevk edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

  1. 19.2.2019 18:20
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