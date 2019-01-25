Vagner Love Corinthians'a transfer oldu
Brezilya'nın Corinthians takımı, Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'ı kadrosuna kattı.
Corinthians Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde daha önce de Corinthians forması giyen Vagner Love, Beşiktaş'ta bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 gole imza attı.
Beşiktaş, Love'ı geçen sezon ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer etmişti.
- 26.1.2019 01:37
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Vagner Love Corinthians'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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