Vagner Love Corinthians'a transfer oldu
25 Ocak 2019, Cuma
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Corinthians'a transfer oldu

Vagner Love Corinthians'a transfer oldu

Brezilya'nın Corinthians takımı, Beşiktaşlı futbolcu 'ı kadrosuna kattı.

Corinthians Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce de Corinthians forması giyen , 'ta bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 gole imza attı.

Beşiktaş, Love'ı geçen sezon ara transfer döneminde Aytemiz 'dan transfer etmişti.

  1. 26.1.2019 01:37
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