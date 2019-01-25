Vagner Love Corinthians'a transfer oldu

Corinthians Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce de Corinthians forması giyen Vagner Love, Beşiktaş'ta bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 gole imza attı.

Beşiktaş, Love'ı geçen sezon ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer etmişti.