Tosic’in karısı ayrılığa karşı!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, hakkında çıkan ihanet haberlerine isyan etti. Jelena Karleusa dün instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Evliliğimde her şey yolunda. Endişelenmeyin. Zavallı ve kötü niyetli insanların ortaya attıkları bir iddia bu. Bir kadının sessiz kalmasına da izin verin lütfen" ifadelerini kullandı.