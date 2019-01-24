Tosic’in karısı ayrılığa karşı!
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, hakkında çıkan ihanet haberlerine isyan etti.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, hakkında çıkan ihanet haberlerine isyan etti. Jelena Karleusa dün instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Evliliğimde her şey yolunda. Endişelenmeyin. Zavallı ve kötü niyetli insanların ortaya attıkları bir iddia bu. Bir kadının sessiz kalmasına da izin verin lütfen" ifadelerini kullandı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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