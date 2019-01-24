Tosic’in karısı ayrılığa karşı! – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tosic’in karısı ayrılığa karşı!

Tosic’in karısı ayrılığa karşı!

'ın eski futbolcularından 'in eşi , hakkında çıkan ihanet haberlerine isyan etti.

'ın eski futbolcularından 'in eşi , hakkında çıkan ihanet haberlerine isyan etti. Jelena Karleusa dün instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Evliliğimde her şey yolunda. Endişelenmeyin. Zavallı ve kötü niyetli insanların ortaya attıkları bir iddia bu. Bir kadının sessiz kalmasına da izin verin lütfen" ifadelerini kullandı.

  1. 24.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tosic’in karısı ayrılığa karşı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN