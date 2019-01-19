Fikret Orman: "Aleyhimde kampanyalar yürütülüyor"

Beşiktaş'ın çok zor bir döneminde göreve geldiklerini belirten Orman, "Çok sıkıntılı bir süreçti. Kıvılcım için morale ihtiyacımız vardı. Beşiktaş'ın potansiyeline güvendik ve bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

"Göreve ilk geldiğimizde gelirlerimiz ezeli rakiplerimizin gerisindeydi. O süreçte sorumluluk aldık ve kimsenin kapısını çalmadan mücadele ettik ve tarihi işlere imza attık. Stadın iznini almak ve yapmak çok önemli bir olaydı. Moralimizi her zaman üst seviyede tuttuk. Çok kısa sürede stadımızı yaptık ve orada şampiyonluk kutlamamızı yaptık. Kulübümüzün marka değerini artıran sponsorluk ve iş birliği anlaşmaları imzaladık ve Come to Beşiktaş sloganıyla dünyada gündem yarattık. Şu an üç büyük kulüp içinde en az borçlu kulübüz. Rakiplerimiz arazilerini sattılar. Biz hiçbir şey satmadık."

"ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ALEYHİMDE KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR"

"Beşiktaş sadece benim değil hepimizin kulübü. Şahsıma ağır eleştiriler yapıldı. Yapanlar için değil ama yaptıranlar adına üzülüyorum. Kulübümüzün üstüne oynanan oyunlardan ve kötü algılardan kurtulabilirsek şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Organize bir şekilde aleyhimde kampanya yürütülüyor. Biz sizler için mücadele ediyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Yönetimdeyken istifade edemediğimiz insanlar ayrıldıktan sonra konuşmaya başlıyorlar. Beşiktaş'ın en önemli problemlerinden birisi bu. Görevdeyken hiçbir icraatı olmayan insanlar bizleri eleştiriyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. Birçok kurum ve kuruluş tarafından denetleniyor. Yüzde 25 menajer komisyonu ödenirken kimse konuşmuyordu. Biz bu rakamı 7-8'e indirdik ama şimdi konuşuluyor."

KONGRE SÖZLERİ...

"Her gün Beşiktaş için çalışıyoruz. Mayıs ayında tarihi bir kongre yaşayacağız. Aday olmak isteyen herkes aday olmalı. Mayıstan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Benim şevkimi kıramazlar. Camianın desteği benimle oldukça şevkim kırılmaz. Beşiktaş'ta gizli kapaklı iş olmaz. Moralimizi bozmaya çalışıyorlar. Eleştiri yapanların menfaat hesapları var. Bana ve yönetim kuruluma sahip çıkmanızı rica ediyorum."