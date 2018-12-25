Sezon başında Phillip Cocu'nun, Ferdi Kadıoğlu'na tercih ettiği oyuncunun gelecek sezon başında Beşiktaş'a katılacağı belirtildi. Bu arada Orkun için F.Bahçe ve G.Saray'ın da genç oyuncu için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.



ADİATTA SON GÜN 31 ARALIK



Beşiktaş resmi siteden 2018 aidatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Aidatlar, 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.30'a kadar ödenebilecek. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üyelerimizin üyelik haklarıyla ilgili sorun yaşamamaları adına, 2018 yılı için 120 TL olan aidat bedelini ödemelerini hatırlatırız" denildi.



BEŞiKTAŞ BOSNALI YILDIZIN PEŞiNDE



Siyah-beyazlılar, Avrupa'dan birçok kulübün de gündeminde olan 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ajdin Hasic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile Benfica, Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.



İSTANBUL MAÇLARI ZORLUYOR



Kartal, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında İstanbul deplasmanlarında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de mağlup oldu. İstanbul deplasmanlarında en son galibiyetini 27 Şubat 2017 tarihinde G.Saray karşısında 1-0'lık sonuçla alan siyah- beyazlılar, tam 666 gündür İstanbul'da diğer rakiplerine karşı kazanamadı.



ORKAN ÇINAR DÖNECEK



Beşiktaş sezon başında Adana Demir'e kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ı geri çağırmayı planlıyor. Sezon başında alınan Dorukhan ve Güven'in gösterdiği performanslar sonrasında, transfer politikasını değiştiren siyah- beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen sağ bek Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.