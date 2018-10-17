ABD'li Jason Rich Beşiktaş Sompo Japan'da – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    ABD'li 'da

    ABD'li <a href="/index/jason-rich?id=52a540d1-c30d-4c99-b2c9-0107a6a56388" class="" rel="tag">Jason Rich</a> <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a>'da

    , Birleşik Amerikalı basketbolcu 'i kadrosuna kattı.

    Siyay-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
    191 cm boyundaki skorer guard son olarak 2017-2018 sezonunda Scandone Avellino'da forma giymişti.

    1. 17.10.2018 13:11
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