ABD'li Jason Rich Beşiktaş Sompo Japan'da
Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattı.
Siyay-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki basketbolcu Jason Rich ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
191 cm boyundaki skorer guard Jason Rich son olarak 2017-2018 sezonunda Scandone Avellino'da forma giymişti.
- 17.10.2018 13:11
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
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