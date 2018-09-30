Vida hava kuvvetleri
Beşiktaş , Kayresispor karşısında savunmada zaman zaman önemli açıklar verdi.
Beşiktaş , Kayresispor karşısında savunmada zaman zaman önemli açıklar verdi. Bu dakikalarda Domagoj Vida sahneye çıktı. Hırvat stoper özellikle hava toplarının neredeyse tamamını toplarken, yerinde kademe ve müdahaleleriyle de birçok tehlikeli atağı olgunlaşmadan önledi.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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