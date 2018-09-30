Vida hava kuvvetleri – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Vida hava kuvvetleri

    Vida hava kuvvetleri

    , Kayresispor karşısında savunmada zaman zaman önemli açıklar verdi.

    , Kayresispor karşısında savunmada zaman zaman önemli açıklar verdi. Bu dakikalarda Domagoj Vida sahneye çıktı. Hırvat stoper özellikle hava toplarının neredeyse tamamını toplarken, yerinde kademe ve müdahaleleriyle de birçok tehlikeli atağı olgunlaşmadan önledi.

    1. 30.9.2018
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