Vida hava kuvvetleri

Beşiktaş , Kayresispor karşısında savunmada zaman zaman önemli açıklar verdi. Bu dakikalarda Domagoj Vida sahneye çıktı. Hırvat stoper özellikle hava toplarının neredeyse tamamını toplarken, yerinde kademe ve müdahaleleriyle de birçok tehlikeli atağı olgunlaşmadan önledi.