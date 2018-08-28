Beşiktaş Burak Can Yıldızlı ile imzaladı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Beşiktaş ile imzaladı!

    Beşiktaş Burak Can Yıldızlı ile imzaladı!

    , uzun forvet ile 1 senelik mukavele imzaladı!

    , geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen 24 yaşındaki 2.02'lik uzun forvet ile 1 senelik kontrat imzaladığını duyurdu.

    Burak Can Yıldızlı, geçtiğimiz sezon Tahincioğlu 'nde 16,1 dakika, 4,7 sayı, 2,7 ribaund, 0,8 asist ortalamaları ve %75 serbest atış yüzdesi ile oynamıştı.

    RESMİ AÇIKLAMA

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

    "2018-2019 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 1994 doğumlu Burak Can Yıldızlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    202 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev alan Burak Can Yıldızlı geçtiğimiz sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece forması altında 4.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı."

    1. 28.8.2018 11:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Burak Can Yıldızlı ile imzaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN