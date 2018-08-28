Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen 24 yaşındaki 2.02'lik uzun forvet Burak Can Yıldızlı ile 1 senelik kontrat imzaladığını duyurdu.

Burak Can Yıldızlı, geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 16,1 dakika, 4,7 sayı, 2,7 ribaund, 0,8 asist ortalamaları ve %75 serbest atış yüzdesi ile oynamıştı.

RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"2018-2019 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 1994 doğumlu Burak Can Yıldızlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



202 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev alan Burak Can Yıldızlı geçtiğimiz sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece forması altında 4.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı."