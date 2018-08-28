Beşiktaş Burak Can Yıldızlı ile imzaladı!
Beşiktaş Sompo Japan, uzun forvet Burak Can Yıldızlı ile 1 senelik mukavele imzaladı!
Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen 24 yaşındaki 2.02'lik uzun forvet Burak Can Yıldızlı ile 1 senelik kontrat imzaladığını duyurdu.
Burak Can Yıldızlı, geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 16,1 dakika, 4,7 sayı, 2,7 ribaund, 0,8 asist ortalamaları ve %75 serbest atış yüzdesi ile oynamıştı.
RESMİ AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"2018-2019 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 1994 doğumlu Burak Can Yıldızlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
202 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev alan Burak Can Yıldızlı geçtiğimiz sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece forması altında 4.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı."
- 28.8.2018 11:54
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Toplam 13
Yorum
ali bi yazsana kimmiş onlar. futbolcu eskilerinden scout da olmaz sportif direktör de. biz bu işten anlasaydık futbolumuz sürünmezdi. bilmiyoruz
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Toplam 6
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 22
Yorum
BJK'li Hep ayni adamlar FB lobisinden çakar ve Toroglu, GS lobisinden Hincal Uluç BJK düsmanliklari hep oldu ve iftaralar, hedef göstermeler vs...
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