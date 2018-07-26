Beşiktaş Enzo Roco'yu transfer etti! Enzo Roco kimdir? Enzo Roco nereli? Enzo Roco kaç yaşında?
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ın yeni savunmacısı ! Yeni ?

    Beşiktaş'ın yeni savunmacısı Enzo Roco! Yeni transfer Enzo Roco kimdir?

    Tosic ve Mitrovic'in satılmasının ardından stoper arayışında olan , 'da forma giyen ve kulübü ile el sıkıştı. 25 yaşındaki yeni transferin akşam saatlerinde 'da olması bekleniyor.

    aradığı stoperi 'da buldu. 1,91 boyunda olan Şili'li savunmacı ve kulübü ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar transferi resmen açıklaması bekleniyor. Beşiktaş scout ekibinin çalışması sonucu gerçekleşen transferin uzun vadeli bir yatırım olarak planlanıyor.

    ENZO ROCO İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMA

    Beşiktaş yönetimi ile 3+1 yıllığına anlaştı. Geçen sezonu Meksika takımlarından 'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor.

    Şili 'nda da forma giyen Enzo Roco geçtiğimiz sezon Cruz Azul formasıyla 31 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

    ENZO ROCO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?


    Beşiktaş Enzo Roco transferiyle savunmasını güçlendirdi. 1,91'lik kule kimdir? Enzo Roco kaç yaşındadır? gibi merak edilen bilgiler haberimizde >>>

    UĞUR KARAKULLUKÇU'DAN ENZO ROCO YORUMU

    1. 26.7.2018 11:57
    2. Güncelleme: 26.7.2018 13:19
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