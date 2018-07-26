Beşiktaş'ın yeni savunmacısı Enzo Roco! Yeni transfer Enzo Roco kimdir?
Tosic ve Mitrovic'in satılmasının ardından stoper arayışında olan Beşiktaş, Cruz Azul'da forma giyen Enzo Roco ve kulübü ile el sıkıştı. 25 yaşındaki yeni transferin akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş aradığı stoperi Meksika'da buldu. 1,91 boyunda olan Şili'li savunmacı ve kulübü ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar transferi resmen açıklaması bekleniyor. Beşiktaş scout ekibinin çalışması sonucu gerçekleşen transferin uzun vadeli bir yatırım olarak planlanıyor.
ENZO ROCO İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi Enzo Roco ile 3+1 yıllığına anlaştı. Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor.
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen Enzo Roco geçtiğimiz sezon Cruz Azul formasıyla 31 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
ENZO ROCO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Beşiktaş Enzo Roco transferiyle savunmasını güçlendirdi. 1,91'lik kule kimdir? Enzo Roco kaç yaşındadır? gibi merak edilen bilgiler haberimizde >>>
?? Pepe vs Messi & Enzo Roco vs Messi pic.twitter.com/qoOnROIODY— Fotomaç (@fotomac) 26 Temmuz 2018
UĞUR KARAKULLUKÇU'DAN ENZO ROCO YORUMU
- 26.7.2018 11:57
- Güncelleme: 26.7.2018 13:19
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