Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir? Enzo Roco kaç yaşında, nereli?
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ın yeni transferi kimdir?

    Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?

    'ın 25 yaşındaki yeni stoperi 'yu tanıyalım

    Tam adı Enzo Pablo Roco olan Şilili futbolcu, 16 Ağustos 1992 (25) doğumlu. forması giyen 1.91'lik stoper, sağ ayağını kullanıyor.

    Cruz Azul'a 2016 yılında katılan Roco'nun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

    Şili formasını 21 maçta terleten genç stoper 1 gol kaydetti.

    Daha önce İspanyol Elche ve Espanyol formaları da giyen Roco'nun, ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

    1. 26.7.2018 12:09
    2. Güncelleme: 26.7.2018 12:16
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