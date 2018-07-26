Tam adı Enzo Pablo Roco olan Şilili futbolcu, 16 Ağustos 1992 (25) doğumlu. Cruz Azul forması giyen 1.91'lik stoper, sağ ayağını kullanıyor.

Cruz Azul'a 2016 yılında katılan Roco'nun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

Şili formasını 21 maçta terleten genç stoper 1 gol kaydetti.

Daha önce İspanyol Elche ve Espanyol formaları da giyen Roco'nun, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.