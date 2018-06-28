Denys Boyko Kiev ile anlaştı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kiev ile anlaştı

    Denys Boyko Kiev ile anlaştı
    , ile anlaştı. 2015-16'da Dnipro'dan 3,3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Boyko, önümüzdeki sezondan itibaren Dinamo Kiev forması giyecek. Boyko, 2016 - 2017 sezonunda Malaga'ya sonra da 2017-18 sezonunda Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.
    1. 28.6.2018
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