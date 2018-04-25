Ricardo Quaresma: "Şenol Güneş'in büyüklüğünü anlamayanlar saçmalar!" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    : "'in büyüklüğünü anlamayanlar saçmalar!"

    <a href="/index/ricardo-quaresma?id=8c197d71-04e6-48d2-a339-8873c0318e41" class="" rel="tag">Ricardo Quaresma</a>: "<a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in büyüklüğünü anlamayanlar saçmalar!"

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'e sahip çıktı.

    1. 25.4.2018
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