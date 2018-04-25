Ricardo Quaresma: "Şenol Güneş'in büyüklüğünü anlamayanlar saçmalar!"
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'e sahip çıktı.
- 25.4.2018
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