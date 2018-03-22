Güneş'in istediği o isim
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:21
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 4
Yorum
kaansnn Senin orta sahandaki adamlar olmadan (Ndiaye Fernando Belhanda (iki maç yedekti) ) Terim başardı. Derbide sen olsan 5 yerdik !!!
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Fernando Muslera için Çin endişesi
Toplam 1
Yorum
MUSLERA YA ALTARNATİF ARANMALIDIR GS YA EN AZ MUSLERA AYARINDA BİR TÜRK KALECİ ALINMALIDIR. BU KALECİ MUSLERA İLE REKABET EDEBİLİR OLMALIDIR. İŞTE BU DURUMLAR İÇİN.
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
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