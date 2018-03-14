Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    kedi girdi, golü buldu!

    Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu!

    -Bayern Münih maçında 51. dakikada giren bir kedi nedeniyle oyun kısa bir süre durdu.

    Karşılaşmanın 51. dakikasında Vodafone Park'ta davetsiz bir misafir vardı.

    Bir kedi, sahanın içerisine girince maç kısa bir süre durdu ve görevliler kediyi sahadan çıkardı.

    , kedinin dışarı çıkarılmasından kısa bir süre sonra golü buldu.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:31
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