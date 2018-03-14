Beşiktaş-Bayern Münih maçında 51. dakikada sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun kısa bir süre durdu.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Vodafone Park'ta davetsiz bir misafir vardı.
Bir kedi, sahanın içerisine girince maç kısa bir süre durdu ve görevliler kediyi sahadan çıkardı.
Beşiktaş, kedinin dışarı çıkarılmasından kısa bir süre sonra golü buldu.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:31
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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